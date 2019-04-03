Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи DenizbankРБК 01:19
Консолидированный капитал банка по стандартам турецкой отчетности на 31 декабря 2018 года был равен 15,51 млрд лир ($2,76 млрд). Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
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