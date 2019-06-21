Экономика

Сбербанк ежедневно получает по 3 тысячи писем с вирусами и фишингомИнтерфакс 08:23

Сбербанк России получает в день примерно по тысяче писем с фишинговыми ссылками и по 2 тысяче писем с вредоносными программами. Об этом на Международном конгрессе по кибербезопасности заявил глава кредитной организации Гермакн Греф. Всего банк получает около 1,2 млн электронный писем в сутки.
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Греф назвал Сбербанк самым «лакомым куском» для хакеров

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Сбербанк ежедневно получает по 3 тысячи писем с вирусами и фишингом

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Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
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