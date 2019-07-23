Специалисты Сбербанка поделились тонкостями выделения ипотечных кредитов. Для повышения шансов на получение ипотеки нужно учитывать ряд нюансов. Так, если у клиента есть положительная кредитная история по более простому продукту, то получить ипотеку будет легче.

Сбербанк: есть несколько способов повысить шанс на получение ипотеки

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