Финансы

Сбербанк: есть несколько способов повысить шанс на получение ипотекиАБН вчера в 22:49

Специалисты Сбербанка поделились тонкостями выделения ипотечных кредитов. Для повышения шансов на получение ипотеки нужно учитывать ряд нюансов. Так, если у клиента есть положительная кредитная история по более простому продукту, то получить ипотеку будет легче.
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Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

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Автомобильный кредит: Кому он выдаётся и как не стать вечным должником

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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
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В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

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Армия и оружие

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Объем продаж новых легковых автомобилей в Пермском крае упал на 10%.
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Зонд Voyager передал завораживающие звуки Нептуна – всплыли занимательные подробности

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Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
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В конкурсную программу фестиваля "Короче" включили 37 фильмов.
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Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
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В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
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Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ

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Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
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