Финансы
Сбербанк: есть несколько способов повысить шанс на получение ипотекиАБН вчера в 22:49
Специалисты Сбербанка поделились тонкостями выделения ипотечных кредитов. Для повышения шансов на получение ипотеки нужно учитывать ряд нюансов. Так, если у клиента есть положительная кредитная история по более простому продукту, то получить ипотеку будет легче.
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Представитель Сбербанка подсказал, как повысить шансы на получение ипотеки
Экономика сегоднявчера в 20:40
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
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СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
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«Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — цитирует Чемезова «РИА Новости».
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Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
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Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
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Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
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Армия и оружие
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Продажи новых легковых автомобилей в Перми упали на 10%
Объем продаж новых легковых автомобилей в Пермском крае упал на 10%.
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В конкурсную программу фестиваля "Короче" включили 37 фильмов.
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Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ
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Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
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