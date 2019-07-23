Финансы
Сбербанк: есть несколько способов повысить шанс на получение ипотекиАБН 22:49
Специалисты Сбербанка поделились тонкостями выделения ипотечных кредитов. Для повышения шансов на получение ипотеки нужно учитывать ряд нюансов. Так, если у клиента есть положительная кредитная история по более простому продукту, то получить ипотеку будет легче.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Футбол
«Бавария» не продаст Алабу в «Барселону»
Трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы в «Барселону» не состоится.
Обновлено в 20:23
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 22:26
Здоровье
Какой фрукт улучшает работу печени и желудка
Обновлено в 22:47
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено в 22:43
Общество
Власти Красноярского края решили не тушить горящие леса
Обновлено в 08:09
Общество
Проведение саммитов в Челябинске стало большой победой Текслера
Обновлено 20 июля в 00:52
Политика
В Совфеде ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов донбассовцам
В Совете Федерации ответили на высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, который сообщил о возможном введении санкций в отношении Москвы из-за предоставления российского гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Найдено тело таксиста, пропавшего в Корсакове
Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
Обновлено в 16:37
Общество
В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже
В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено в 21:28
Наука
Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел
Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено 20 июля в 06:45
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.
Обновлено в 04:52
Политика
Турция пригрозила США ответными мерами на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телеканала TGRT предупредил США об ответных мерах, если они введут санкции в отношении турецкой республики за покупку российских С-400.По словам дипломата Турция желает хороших отношений со своим заокеанским союзником, но в случае введения санкций ничего не остается, как жестко реагировать.
Обновлено в 05:33
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Футбол
Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис» за 20 миллионов евро
Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal.
Обновлено в 09:13
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Политика
МИД РФ назвал выборы в Раду голосованием надежды
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года.
Обновлено в 12:51
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
Обновлено в 10:40