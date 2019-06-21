Экономика

Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семейРИА Новости вчера в 04:27

Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.
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Сбербанк обсуждает возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей

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NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
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Астраханцы отмечают День памяти и скорби

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Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Специалисты рассказали, что о депрессии нужно знать то, что это психическое заболевание, которое нуждается в специализированной терапии.
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Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 10:57
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В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП

Обновлено в 03:15
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Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава

Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
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Дроны-курьеры Amazon начнут следить за безопасностью домовладений

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Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено вчера в 12:49
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Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
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Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
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В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
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Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

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Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда

Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
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Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

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ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
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