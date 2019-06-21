Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семейРИА Новости вчера в 04:27

Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.

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