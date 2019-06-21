Экономика
Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семейРИА Новости 04:27
Глава государства подчеркнул, что правительство не провело необходимую работу с банками для реализации программы. "Мы внутри думаем и обсуждаем", - сказал Ведяхин в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли крупнейший российский банк снижать ставки по ипотеке для многодетных семей.
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Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.РИА Новости04:27
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Сбербанк обсуждает возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей
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