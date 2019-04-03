Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого DenizbankФАН вчера в 03:35

Сбербанк подписал соглашение с арабским Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank за 15,48 млрд лир (2,76 млрд долларов). Об этом в среду сообщает пресс-служба Сбербанка. Новая цена касается 99,85% акций Denizbank.

Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank

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