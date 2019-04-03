Экономика

Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого DenizbankФАН 03:35

Сбербанк подписал соглашение с арабским Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank за 15,48 млрд лир (2,76 млрд долларов). Об этом в среду сообщает пресс-служба Сбербанка. Новая цена касается 99,85% акций Denizbank.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты: Сбербанк выиграл от своевременной продажи турецкой «дочки»

ТАСС14:38

Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банка

РБК06:28

Сбербанк окончательно «разводится» с Denizbank

ПРАЙМ08:10

Арабы сторговались со Сбербанком

Коммерсантъ06:26

Сбербанк объяснил пересмотр условий сделки по Denizbank

Банки.ру02:52

Сбербанк и Emirates NBD подписали обновленное соглашение по продаже Denizbank

Интерфакс01:23

Продажа «Сбербанком» турецкого актива дала возможность игрокам заработать

Finam.Ru05:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Обновлено в 15:09
Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован

Обновлено в 12:16
Авто

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.
Обновлено в 17:10
Наука

Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков

Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Футбол

Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".
Обновлено в 05:49
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 12:20
Общество

Эрнста попросили найти управу на Малышеву

Обновлено в 15:31
Экономика

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца Актер опубликовал в микроблоге фото трехлетней Беллы, сравнив его с собственным архивным снимком.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве

Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей

Суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима с последующим ограничением свободы передвижений на полтора года.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Совладелец S7 погибла в результате крушения – экспертиза

Обновлено в 05:32
Космос

Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс

Обновлено в 12:46
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Футбол

РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»

Обновлено в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное