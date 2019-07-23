Финансы
Сбербанк дал совет россиянам, как повысить шансы на получение ипотекиПРАЙМ 20:25
Банковские займы населению по своей сложности ранжируются от кредитных карт до ипотеки, и если у клиента есть положительная кредитная история по простому продукту, то банки охотнее выдают ему следующий тип кредита, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.
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