Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.

с чего всё началось

Средний курс доллара в 2019-м и 2020 году будет равен 65-70 рублям, считают аналитики Сбербанка. Выдержки из презентации банка приводит РИА Новости. Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.

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