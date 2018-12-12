Финансы

Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Lenta.ru
03:59

Средний курс доллара в 2019-м и 2020 году будет равен 65-70 рублям, считают аналитики Сбербанка. Выдержки из презентации банка приводит РИА Новости. Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Lenta.ru03:59
с чего всё началось

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы

Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.
ТАСС02:11

Подробнее о событии

«Пока нефть выше 40 долларов, серьезных потрясений для нашей финансовой системы не будет»

Банки.ру16:04

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

RT на русском05:59

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

РИА Новости05:34

Сбербанк дал прогноз по курсу рубля

Lenta.ru03:59

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

URA.Ru02:59

Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годы

Коммерсантъ02:24

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы

ТАСС02:11
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Финансы

ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 09:31
Финансы

Рынок акций РФ снижается, несмотря на рост зарубежных площадок

Российский рынок акций во второй половине торгов среды продолжает снижаться, несмотря на рост зарубежных площадок.
Обновлено в 08:13
Финансы

Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн

На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на больше, чем по итогам 2017 года.
Обновлено в 14:50
Финансы

В Удмуртии в текущем году выдано кредитов на 206 млрд рублей

Ипотечных кредитов было выдано на сумму 23,8 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – на 15,4 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Финансы

Новости из Италии поддержали покупателей в Европе

На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено в 09:30
Финансы

Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.
Обновлено в 14:48
Финансы

Минэкономразвития заявило о возросшей устойчивости рубля

В ноябре цена на нефть марки Brent впервые с октября прошлого года опустилась ниже $59 за баррель.
Обновлено в 06:02
Финансы

В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС

Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено в 10:34
Финансы

Страны ЕАЭС могут ввести единую электронную валюту

Единую валюту для трансграничных расчетов могут внедрить страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено вчера в 17:57
Финансы

Нацбанк продолжает скупать валюту

Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено в 11:52
Финансы

Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов

Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
Обновлено в 09:26
Финансы

Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению

Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено в 03:18
Финансы

В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.
Обновлено в 07:18
Финансы

Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей

Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено в 05:41
Финансы

За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%

По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 02:57
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