Финансы

Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Lenta.ru
03:59

Средний курс доллара в 2019-м и 2020 году будет равен 65-70 рублям, считают аналитики Сбербанка. Выдержки из презентации банка приводит РИА Новости. Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Lenta.ru03:59
с чего всё началось

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы

Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.
ТАСС02:11

Подробнее о событии

12 декабря. Главное за минуту: Сбербанк ухудшил прогноз по рублю на 2019—2020 годы, ЦБ может еще раз повысить ставку

Банки.ру12:00

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

RT на русском05:59

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

РИА Новости05:34

Сбербанк дал прогноз по курсу рубля

Lenta.ru03:59

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

URA.Ru02:59

Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годы

Коммерсантъ02:24

Сбербанк планирует к 2020 году развить сельскую сеть

ТАСС02:42
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Финансы

ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 09:31
Финансы

В США вырос индекс потребительских цен. Акции начали дорожать

Американский фондовый рынок в среду может начать торги плюсе из-за перспектив потепления торговых отношений США с Китаем, а также из-за роста цен на нефть и индекса потребительских цен.
Обновлено в 10:02
Финансы

Рынок акций РФ и рубль подрастут на позитивном внешнем фоне

Рынок акций РФ и рубль в среду в начале дня подрастут на позитивном внешнем фоне.
Обновлено в 01:53
Финансы

Размер некоторых пособий проиндексируют в феврале

«Установить с 1 февраля 2019 года коэффициент индексации 1,034 для выплат, пособий и компенсаций», — указывается в документе.
Обновлено в 11:54
Финансы

В Удмуртии в текущем году выдано кредитов на 206 млрд рублей

Ипотечных кредитов было выдано на сумму 23,8 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – на 15,4 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Финансы

Страны ЕАЭС могут ввести единую электронную валюту

Единую валюту для трансграничных расчетов могут внедрить страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено вчера в 17:57
Финансы

СП: средства ФНБ вкладывали в убыточные иностранные активы

Инвестиции средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 по май 2018 года оказались убыточными.
Обновлено в 01:48
Финансы

Нацбанк продолжает скупать валюту

Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено в 11:52
Финансы

Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению

Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено в 03:18
Финансы

За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%

По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 02:57
Финансы

Отток капитала из России увеличился в 3,3 раза

За январь-ноябрь 2018 года чистый отток капитала из России составил $58,5 млрд, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с оттоком за аналогичный период 2017 года ($17,7 млрд), сообщает Центробанк РФ.
Обновлено в 01:30
Финансы

Сбербанк создал резервы для покрытия рисков на Украине

Сбербанк создал необходимые резервы для покрытия рисков своей украинской «дочки» и всему бизнесу в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Морозова.
Обновлено в 09:08
Финансы

«Гений инвестиций» предупредил о падении курса доллара

Как пишет Expert. ru исполнительный директор и основатель DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, которого "гением инвестиций" считает, что курс доллара будет падать.
Обновлено в 05:14
Финансы

Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей

Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено в 05:41
Финансы

Индекс МосБиржи на этой неделе будет снижаться до уровня 2350 пунктов

Важным уровнем поддержки выступает отметка в 2310 пунктов, пробитие которой откроет путь на снижение индекса до уровня 2250.
Обновлено в 05:00
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