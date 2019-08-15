Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальцаИзвестия 07:32
Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте кредитной организации.
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi представила 3D-книгу о Гарри Поттере
Обновлено в 04:45
Здоровье
В Севастополе нашли просроченные льготные лекарства на 30 млн рублей
По данным аудиторов, в 2018 году почти треть населения города состояла на диспансерном учёте в учреждениях здравоохранения — более 185 тысяч человек, из которых менее 21 тысячи человек были обеспечены льготными лекарствами.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака
Обновлено в 10:14
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Космос
В музее-заповеднике П.И. Чайковского установили космический аппарат
В число экспонатов выставки войдут «Звёздный атлас для небесных наблюдений» Петра Ильича Чайковского, радиограммофон конструктора первых советских космических кораблей Сергея Павловича Королёва и принадлежавшая ему пластинка с записью Первого концерта П.И. Чайковского.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших в мире торговцев оружием
В Португалии задержали одного из крупнейших в мире торговцев оружием Жака Месье.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Здоровье
FAZ рассказала, как русских отучают от алкоголя
Согласно материалу, на фоне тяжелых жизненных условий в России употребление алкоголя для многих является постоянным соблазном, народная медицина изобрела несколько способов иммунизации против таких напитков.
Обновлено в 09:56
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства
В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Кино
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Недвижимость
Спрос на московские новостройки обвалился
По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, спад в годовом выражении связан с эффектом высокой базы — слишком больших показателей продаж прошлого года.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям в море
В морском полигоне боевой подготовки проведено специальное учение по пополнению запасов материальных средств кораблей флота и оказание помощи аварийным кораблям и судам.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой
Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы.
Обновлено в 08:26
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Космос
Разработан чемодан для космического туризма
Берлинские дизайнеры разработали уникальный чемодан для космического туризма.
Обновлено в 05:17
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на грядущих переговорах, которые запланированы на 21 августа, намерены обсудить вопросы взаимодействия в Арктике, безопасности полетов над Балтикой, региональные и международные темы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:36
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32