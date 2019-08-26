Общество
Петербургский дневник«Сбербанк Онлайн» устранил сбой в своей работе
Напомним, что утром в понедельник, 26 августа, пользователи массово начали жаловаться на сбой в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Люди не могли перевести деньги с карты на карту и даже просто войти в приложение.
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с чего всё началось
О проблемах с работой приложения сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и других российских городах.RT на русском03:08
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