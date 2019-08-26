Общество
ТАССВ работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
О проблемах с работой приложения сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и других российских городах.RT на русском03:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Футбол
Руководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами
Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror.
Спорт-Экспресс 06:21
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 07:05
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Космос
В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
РИА Новости 06:54
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
РБК 05:56
Политика
Президент Анголы передал Путину послание через главу МИД
Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал послание российскому лидеру Владимиру Путину от президента Жуана Лоуренсу.
VSE42 Новости 05:44
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Российская газета 03:21
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50
Общество
В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси
Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.
Аргументы недели вчера в 15:55
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Российская газета 02:11
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
News.ru 01:53
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Политика
Путин и Эрдоган проведут переговоры на МАКС-2019
РИА Новости 06:31
Здоровье
Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.
News.ru вчера в 22:49
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
РИА Новости 05:15
Происшествия
В Чечне следовавший в Петербург поезд закидали камнями
РЕН ТВ вчера в 16:12