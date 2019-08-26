Общество

ТАССТАССВ работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.
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с чего всё началось
О проблемах с работой приложения сообщили
 пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и других российских городах.
RT на русском03:08

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Сбербанк устранил сбой в онлайн-приложении, затронувший пользователей iOS

РИА Новости03:39

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости03:18

Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу в полном объеме

ТАСС03:29

В работе «Сбербанк Онлайн» зафиксировали сбой

RT на русском03:08

Пользователи Сбербанка-онлайн сегодня испытывают сложности

Эхо Москвы03:01

Сбербанк устранил сбой мобильного приложения

Rambler News Service03:15

Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»

РБК02:56
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Футбол

Руководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами

Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror.
Спорт-Экспресс 06:21
Общество

Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире

Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 07:05
Происшествия

Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке

Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Космос

В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет

Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
РИА Новости 06:54
Происшествия

Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия 24 августа в 15:57
Экономика

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
РБК 05:56
Политика

Президент Анголы передал Путину послание через главу МИД

Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал послание российскому лидеру Владимиру Путину от президента Жуана Лоуренсу.
VSE42 Новости 05:44
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала

Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Российская газета 03:21
Кино

Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50
Общество

В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.
Аргументы недели вчера в 15:55
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Российская газета 02:11
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Единоборства

Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Футбол

ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна

Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
News.ru 01:53
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Политика

Путин и Эрдоган проведут переговоры на МАКС-2019

РИА Новости 06:31
Здоровье

Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями

Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.
News.ru вчера в 22:49
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
Армия и оружие

В России началось производство ракетоносца ПАК ДА

Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55
Политика

Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины

Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Шоу-бизнес

Ксения Раппопорт развелась с мужем

Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Происшествия

Блогер инсценировал аварию с участием своей матери ради лайков

РИА Новости 04:24
Происшествия

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

РИА Новости 05:15
Происшествия

В Чечне следовавший в Петербург поезд закидали камнями

РЕН ТВ вчера в 16:12
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