с чего всё началось

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.

Футбол Руководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror.

Общество Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.

Космос В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

Происшествия Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.

Экономика ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

Политика Президент Анголы передал Путину послание через главу МИД Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал послание российскому лидеру Владимиру Путину от президента Жуана Лоуренсу.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Авто Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.

Кино Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".

Общество В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.

Футбол ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Политика Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.