Экономика

Sberbank CIB оценил негативный эффект от отмены роуминга внутри РоссииРБК 01:17

Девять рублей в месяц с абонента потеряют операторы из-за отмены наценки за услуги в роуминге и роста популярности мессенджеров. На роуминг внутри России приходилось около 2% сервисной выручки операторов. Еще 3–4% приходится на услуги международного роуминга.
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