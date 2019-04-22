Экономика

«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знакКомсомольская правда 04:45

Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер". Об этом свидетельствует запись в базе данных "СПАРКа" от 8 апреля 2019 года.
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Эксперт предсказал появление «СберТакси»

Известия07:18

«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Комсомольская правда04:45

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Ведомостивчера в 17:36

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Коммерсантъ03:00

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

ТАСС02:19

Сбербанк решил сменить название

URA.Ru02:08

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

РБК03:08
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Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Игры

Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 пообещали исправить медленный прогресс

Обновлено в 06:49
Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 17:40
Гаджеты

Представлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650

Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1650, которая стала самой младшей моделью семейства Turing.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Общество

Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Общество

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес

Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы

Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Космос

Наблюдения в рентгене позволили глубже понять туманность пульсарного ветра 3C 58

Согласно полученным результатам, размер туманности 3C 58 убывает с увеличением энергии, что может быть объяснено синхротронным «выгоранием».
Обновлено в 15:33
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено в 15:57
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Политика

Трамп сообщил о встрече с главой Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что он провёл встречу с основателем и главой Twitter Джеком Дорси.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Общество

В Приморье выдали более 14 тысяч дальневосточных гектаров

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, общая площадь выданных земель составляет более 14 тысяч гектаров.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Экономика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Кино

Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»

Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено в 15:00
Происшествия

МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа

МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями

Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
Обновлено в 10:57
Экономика

Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Политика

Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с Крыма

Кравчук стал первым из всех избранных лидеров Незалежной, кто заговорил о неэффективности перекрытия Киевом еще в конце весны 2014 г. как наказания крымчан Северо-Крымского канала, прекращения электроснабжения и торговли с полуостровом.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
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