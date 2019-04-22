Экономика
«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знакКомсомольская правда 04:45
Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер". Об этом свидетельствует запись в базе данных "СПАРКа" от 8 апреля 2019 года.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Обновлено в 06:04
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Экономика
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Экономика
В Минкомсвязи посчитали стоимость покрытия всех федеральных дорог
Обеспечение подвижной радиотелефонной связью всех автомобильных дорог федерального значения в России обойдётся бюджету страны в 28 миллиардов рублей и займёт шесть лет, говорится в предложении Минкомсвязи, размещённом на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).
Обновлено в 12:20
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Хоккей
Курбанов: в матчах с «Басконией» перед нами стоит чёткая цель
Форвард ПБК ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о предстоящем третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».
Обновлено в 17:35
Технологии
Названы пароли, которые нельзя использовать
Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
Обновлено в 17:34
Политика
Трамп провел встречу с главой Twitter
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что провел встречу с главой Twitter Джеком Дорси в Белом доме.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650 за $149
О производительности новинки NVIDIA говорит следующее: «Новая архитектура позволяет GeForce GTX 1650 превосходно справляться с современными играми со сложными шейдерами, её производительность в 2 раза больше, чем у GTX 950, и она на 70 % быстрее, чем GTX 1050 при разрешении 1080p».
Обновлено в 11:13
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы, которую устроил в октябре 2018 года в керченском колледже студент Владислав Росляков.
Обновлено в 17:27
Космос
Первые запуски по программе «Сфера» состоятся в 2023 году
Запуск первых космических аппаратов, которые войдут в новую спутниковую систему "Сфера", состоятся в 2023 году.
Обновлено в 04:21
Политика
Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на личном поезде отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Россию.
Обновлено в 17:54
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Космос
NASA отправит аппарат к вулканическому астероиду Психея
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество
В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона
Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне
Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Политика
Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке
Бывший вице-президент США Джо Байден на этой неделе объявит о решении принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47