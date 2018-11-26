Сбалансировать цены на нефть могут более жесткие меры по сокращению добычи и поставок нефти на рынок.

Сбалансировать цены на нефть могут более жесткие меры — эксперт

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