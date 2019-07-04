Экономика

Saxo Bank видит здоровую коррекцию на рынке золотаВестник золотопромышленника вчера в 08:59

Недавнее падение золота воспринимается, как здоровая коррекция после четырех недель роста, сообщил Стин Якобсен, главный экономист и глава отдела инвестиционных стратегий Saxo Bank. Текущая коррекция на рынке золота не заставила экспертов поменять свое мнение.
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