Экономика
Saxo Bank видит здоровую коррекцию на рынке золотаВестник золотопромышленника вчера в 08:59
Недавнее падение золота воспринимается, как здоровая коррекция после четырех недель роста, сообщил Стин Якобсен, главный экономист и глава отдела инвестиционных стратегий Saxo Bank. Текущая коррекция на рынке золота не заставила экспертов поменять свое мнение.
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