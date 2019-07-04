Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-хРИА Новости 03:24
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Обновлено в 03:32
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом
Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес
«Добрались до моря»: Ксения Собчак показала фото голого сына
Ксения Собчак показала поклонникам фото полностью голого сына Платона.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО
В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Экономика
Беру и Сбербанк предоставили возможность совершать покупки в кредит
Клиенты Сбербанка, имеющие доступ к сервису Сбербанк Онлайн, смогут оформлять онлайн-кредиты на товары с маркетплейса «Беру».
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Транспорт
Путин подписал закон об отмене штрафов за онлайн-ККТ
Президент подписал закон об отмене штрафов за онлайн-ККТ до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:20
Происшествия
На Дунайском угонщики оставили женщину без Lexus за 7 млн рублей
Сегодня, 3 июля в полицию Московского района обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период вечером 2 июля у дома № 27, корпус 1 по Дунайскому проспекту, неизвестный похитил её автомобиль марки «Лексус LX570» стоимостью 7,3 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Основателя «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:29
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Общество
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыкание
По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 02:45
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18