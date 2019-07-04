Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-хРИА Новости 03:24

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

РИА Новости03:24

Эксперт прогнозирует повторение экономического кризиса 70-х

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Экономисты предсказали повторение кризиса 70-х в ближайшее время

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Saxo Bank видит здоровую коррекцию на рынке золота

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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Путин назвал условия для диалога с Киевом

Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
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Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

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Происшествия

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
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Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
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Авто

Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
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Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес

«Добрались до моря»: Ксения Собчак показала фото голого сына

Ксения Собчак показала поклонникам фото полностью голого сына Платона.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО

В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено вчера в 09:15
Экономика

В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
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Беру и Сбербанк предоставили возможность совершать покупки в кредит

Клиенты Сбербанка, имеющие доступ к сервису Сбербанк Онлайн, смогут оформлять онлайн-кредиты на товары с маркетплейса «Беру».
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
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В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
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Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Транспорт

Путин подписал закон об отмене штрафов за онлайн-ККТ

Президент подписал закон об отмене штрафов за онлайн-ККТ до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:20
Происшествия

На Дунайском угонщики оставили женщину без Lexus за 7 млн рублей

Сегодня, 3 июля в полицию Московского района обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период вечером 2 июля у дома № 27, корпус 1 по Дунайскому проспекту, неизвестный похитил её автомобиль марки «Лексус LX570» стоимостью 7,3 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Основателя «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
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Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Общество

В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»

В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
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Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
Происшествия

Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыкание

По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 02:45
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Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
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Датский инвестиционный банк специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала и предоставляет клиентам возможность торговать широким спектром финансовых инструментов: валютой, акциями, контрактами на разницу, фьючерсами, опционами и другими деривативами, а также оказывает услуги по доверительному управлению. Торговля осуществляется в режиме онлайн через торговую платформу SaxoTrader, которая является собственной разработкой банка.
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