с чего всё началось

Обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году обернется введением всемирного транспортного налога, прогнозирует Saxo Bank. Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на будущий год.

Экономика Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год до 1,5% против 1,8% ранее.

Энергетика Энергетика Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК по сокращению нефтедобычи Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия согласилась снизить добычу максимум на 150 000 барр. в день, что не устроило Саудовскую Аравию, которая настаивает на более «равноправном партнерстве».

Экономика Экономика В России может измениться вкус и качество пива Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.

Экономика Экономика Конфискация имущества оказалась убыточной для государства Хранение дороже продажи Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи.

Экономика Экономика Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.

Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Экономика Экономика Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.

Экономика Экономика Долги работодателей по зарплате в России превысили 3,2 млрд рублей Работодатели задолжали перед 46,7 тыс. человек. Из них 47% — сотрудники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.

Экономика Экономика Цены на жизненно важные лекарства в России пересмотрят Принятие новой методики ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) может привести к снижению цен на лекарства в России.

Экономика Экономика На онлайн-аукционе Sotheby’s выставлена первая книга о фондовой бирже Первая книга о фондовой бирже под названием Confusion of Confusions, написанная в 1688 году на испанском языке, выставлена на онлайн-аукционе Sotheby's.

Политика Политика Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.

Экономика Экономика Свердловское Заксобрание приняло бюджет с дефицитом 7,7 млрд рублей В результате доходы областного бюджета в будущем году планируются в размере 249,6 млрд рублей, расходы - 257,4 млрд рублей.

Экономика Экономика Госдума поддержала запрет на уличные электронные табло с курсами валют Госдума во втором чтении приняла поправку к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вводит запрет на размещение электронных табло с курсами валют снаружи здания банка, сообщает ТАСС.

Экономика Экономика В Подмосковье принят бюджет региона на 2019-2021 годы Расходы региона на ближайшие три года запланированы на уровне 587,2 млрд рублей на 2019 год, 639,8 млрд рублей на 2020 год и 683,1 млрд рублей на 2021 год.