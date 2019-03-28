Футбол

Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся ЗаболотныйEurosport.ru 08:31

Деньги пойдут на благотворительность. Стартовая цена – 10 тысяч рублей. Видеоблогер Евгений Савин посетил базу «Зенита» и забрал с нее манекен, с которым во время одной из тренировок столкнулся форвард питерцев Антон Заболотный.
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Савин продаст манекен, с которым столкнулся Заболотный

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Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся Заболотный

Eurosport.ru08:31

Савин продаст на аукционе манекен, с которым столкнулся Заболотный. Деньги пойдут на благотворительность

Sports.ru07:35
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Евгений Савин
Футболист
российский футболист, выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры - соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Матч». Видеоблогер.
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Антон Константинович Заболотный
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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