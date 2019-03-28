Футбол
Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся ЗаболотныйEurosport.ru 08:31
Деньги пойдут на благотворительность. Стартовая цена – 10 тысяч рублей. Видеоблогер Евгений Савин посетил базу «Зенита» и забрал с нее манекен, с которым во время одной из тренировок столкнулся форвард питерцев Антон Заболотный.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
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