Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся ЗаболотныйEurosport.ru 08:31

Деньги пойдут на благотворительность. Стартовая цена – 10 тысяч рублей. Видеоблогер Евгений Савин посетил базу «Зенита» и забрал с нее манекен, с которым во время одной из тренировок столкнулся форвард питерцев Антон Заболотный.

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