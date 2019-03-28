Футбол
Савин продаст манекен, с которым столкнулся ЗаболотныйЧемпионат 08:34
Бывший футболист Евгений Савин объявил о старте аукциона по продаже манекена с базы «Зенита», с которым во время тренировки столкнулся нападающий Антон Заболотный.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Захарова объяснила, когда российские военные покинут Венесуэлу
Юрий Ушаков, в свою очередь, напомнил об ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько "понадобится".
Обновлено в 09:14
Общество
Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 07:27
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 13:00
Происшествия
Суд арестовал причастного к терактам в Москве боевика на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал до 27 мая Магомеда Нурова. Он подозревается в участии в московских терактах 2010 года.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда
В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Политика
Коломойского внесли в базу «Миротворца»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:08
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей
Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов номинирован клубом на приз «Билл Мастертон Трофи», информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 10:36
Политика
Абызов не единственный: громкие задержания продолжаются
Не успела стихнуть история об аресте экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, как звучат новые имена.
Обновлено в 10:00
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Спартак» планирует построить спорткомплекс
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов признался, что руководство "красно-белых" планирует построить в Тушине многофункциональный спортивный комплекс.
Обновлено в 13:48
Интернет
Чиновники нашли «эффективное решение» для блокировки Telegram
Самым эффективным решением по блокировке Telegram в лабораторных условиях рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи.
Обновлено в 14:21
Политика
Президент Киргизии подарил Путину животных
Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:17
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Футбол
Футболист Кейн награжден Орденом Британской империи
Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе.
Обновлено в 14:22
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Политика
Радован Караджич обжаловал пожизненный приговор
В ходатайстве есть требование «отменить пожизненный приговор и передать дело на повторное рассмотрение в судебную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов».
Обновлено в 11:21
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Общество
Казанская учительница выложила фото в купальнике в поддержку барнаульской коллеги
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье
Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов дал полезные советы в Instagram
«Особое внимание главный внештатный торакальный хирург минздрава Краснодарского края Владимир Порханов уделил внимание проблеме курения и поделился секретами профессионального благополучия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Обновлено в 05:21
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Политика
Миронов назвал возможных кандидатов в губернаторы Петербурга
Выборы губернатора и депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10