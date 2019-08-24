Политика
Савченко заявила об украинизации РоссииREGNUM 03:19
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.RT на русском03:26
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Происшествия
На трассе в Башкирии погибли супруги из Магнитогорска
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Обновлено в 06:19
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено вчера в 09:16
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Хоккей
Рижское «Динамо» сохранило шансы на победу в Кубке ЛЖД
На предпоследней минуте матча хоккеисты рижского «Динамо» закрепили победу, забросив в пустые ворота третью шайбу.
Обновлено в 08:19
Кино
Оренбург получит в подарок от Японии сад сакуры
Японский город Мацуяма планирует преподнести сад сакуры в дар Оренбургской области.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Ярославская хоккейная молодежка «Локо» обыграла канадцев на Кубке мира
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голам Филиппа и Панченко
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой
Юлия Высоцкая вместе с 82-летним Андреем Кончаловским увлеклась скандинавской ходьбой. Телеведущая отдает предпочтение активному отдыху.
Обновлено в 08:08
Футбол
Уфа — Зенит 0:0 (2-й тайм)
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак пропускает встречу из-за дисквалификации, вынесенной КДК РФС по итогам игры прошлого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Таким образом, исполнять обязанности наставника сине-бело-голубых в предстоящем матче будет тренер Игорь Симутенков.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели», чтобы основатель американской компании SpaceX Илон Маск стал украинским министром инфраструктуры.
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Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет
В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя
По мнению мэра украинской столицы Виталия Кличко, Севастополь наравне с Киевом обладает "особым статусом" на Украине, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании
В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03