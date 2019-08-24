с чего всё началось

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.

Происшествия В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321 В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.

Общество Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Здоровье В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Политика В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

Политика Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.

Хоккей Рижское «Динамо» сохранило шансы на победу в Кубке ЛЖД На предпоследней минуте матча хоккеисты рижского «Динамо» закрепили победу, забросив в пустые ворота третью шайбу.

Кино Оренбург получит в подарок от Японии сад сакуры Японский город Мацуяма планирует преподнести сад сакуры в дар Оренбургской области.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Шоу-бизнес Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой Юлия Высоцкая вместе с 82-летним Андреем Кончаловским увлеклась скандинавской ходьбой. Телеведущая отдает предпочтение активному отдыху.

Футбол Уфа — Зенит 0:0 (2-й тайм) Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак пропускает встречу из-за дисквалификации, вынесенной КДК РФС по итогам игры прошлого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Таким образом, исполнять обязанности наставника сине-бело-голубых в предстоящем матче будет тренер Игорь Симутенков.

Политика Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели», чтобы основатель американской компании SpaceX Илон Маск стал украинским министром инфраструктуры.

Армия и оружие В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя По мнению мэра украинской столицы Виталия Кличко, Севастополь наравне с Киевом обладает "особым статусом" на Украине, передает РИА Новости.

Политика Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.