Политика

Савченко заявила об украинизации РоссииREGNUM 03:19

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила
, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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Происшествия

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В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
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