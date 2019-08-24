с чего всё началось

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана 24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Армия и оружие Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.

Происшествия В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».

Общество Нескольких оппозиционеров задержали на проспекте Сахарова в Москве На проспекте Академика Сахарова в Москве задержали нескольких оппозиционеров, когда они направлялись на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили "Интерфаксу" в субботу гражданские активисты.

Космос ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Происшествия Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.

Общество Гостям и участникам «Таврида-Арт» упростили процедуру вылета из Крыма Гости и участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» смогут удаленно пройти регистрацию на рейсы с выдачей посадочных талонов.

Гаджеты Huawei Mate 30 показали со всех ракурсов На сайте Slashleaks появились «живые» фотографии, на которых показан экран смартфона Huawei Mate 30, причем не только с фронтальной части, но и обратной стороны.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Происшествия Полиция задерживает людей в соседнем с Биаррицем городе Полиция досматривает и задерживает людей на улицах города Байонна, находящегося в пешей доступности от Биаррица, где в субботу начался саммит "большой семёрки", передаёт корреспондент РИА Новости.

Авто Ford заставит задних пассажиров попридержать языки В рамках совместного исследования Ford и социолог из США Джесс Карбино выяснили, что 68% водителей считают, что современные электронные ассистенты в автомашинах способны успокоить слишком назойливых пассажиров с задних сидений, постоянно раздающих неуместные советы, что, несомненно, положительно отразится на спокойствии водителя и, соответственно, на уровне безопасности поездок.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.