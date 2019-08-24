Политика
Савченко заявила об украинизации РоссииREGNUM 03:19
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.RT на русском03:26
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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Футбол
«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
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Общество
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На проспекте Академика Сахарова в Москве задержали нескольких оппозиционеров, когда они направлялись на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили "Интерфаксу" в субботу гражданские активисты.
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Культура
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Обновлено в 08:20
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
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Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
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Обновлено в 09:15
Гаджеты
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Обновлено в 02:45
Общество
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Гости и участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» смогут удаленно пройти регистрацию на рейсы с выдачей посадочных талонов.
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На сайте Slashleaks появились «живые» фотографии, на которых показан экран смартфона Huawei Mate 30, причем не только с фронтальной части, но и обратной стороны.
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Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Обновлено в 07:37
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
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Полиция досматривает и задерживает людей на улицах города Байонна, находящегося в пешей доступности от Биаррица, где в субботу начался саммит "большой семёрки", передаёт корреспондент РИА Новости.
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Авто
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Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
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