с чего всё началось

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Фигурное катание Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.

Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

Происшествия Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7 Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.

Политика Шахтеры смогут уходить на досрочную пенсию Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Футбол Тренер «Зенита»: в матче с «Уфой» сыграли ниже своих способностей В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде проиграл "Уфе" со счетом 0:1. Тренер петербуржцев Игорь Симутенков поделился впечатлениями от игры "сине-бело-голубых" в противостоянии с уфимцами.

Политика МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Политика The Guardian перестала считать Крым российским Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.

Происшествия Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.

Происшествия Лодка перевернулась на Волге под Саратовом Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.

Космос Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.

Гаджеты Многие пользователи Redmi готовы отказаться от стандартного разъема для наушников Компании, выпускающие мобильные устройства, устанавливают в них стандартный разъем для наушников, порт USB-C и инфракрасный излучатель.

Гаджеты Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.

Происшествия Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.

Армия и оружие «Эра» начала разработку оружия на новых физических принципах Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".