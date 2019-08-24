Политика
Савченко заявила об украинизации РоссииREGNUM 03:19
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.RT на русском03:26
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
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Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции
Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.
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Общество
Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
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Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Политика
В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
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Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Политика
Шахтеры смогут уходить на досрочную пенсию
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Футбол
Тренер «Зенита»: в матче с «Уфой» сыграли ниже своих способностей
В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде проиграл "Уфе" со счетом 0:1. Тренер петербуржцев Игорь Симутенков поделился впечатлениями от игры "сине-бело-голубых" в противостоянии с уфимцами.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Политика
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.
Обновлено в 13:40
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
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Политика
The Guardian перестала считать Крым российским
Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.
Обновлено вчера в 09:32
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено в 12:29
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
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Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
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Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
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Космос
Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Многие пользователи Redmi готовы отказаться от стандартного разъема для наушников
Компании, выпускающие мобильные устройства, устанавливают в них стандартный разъем для наушников, порт USB-C и инфракрасный излучатель.
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Гаджеты
Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung
Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.
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Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
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Обновлено в 09:15
Армия и оружие
«Эра» начала разработку оружия на новых физических принципах
Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Ровенской области вандалы изувечили бюст советского партизана
«Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советскому партизану», — говорится в сообщении.
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