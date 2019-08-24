Политика
Савченко заявила об украинизации РоссииBFM.ru 04:03
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России. Она заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.RT на русском03:26
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Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 03:00
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Теннис
Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Андрей Рублев остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире, который проходит в американском Уинстон-Сейлеме.
Обновлено в 02:06
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Кино
Сложная работа: Вышел первый трейлер сериала «Мандалорец»
Появился трейлер первого игрового сериала по вселенной «Звёздных войн» «Мандалорец».
Обновлено в 03:11
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура
Сразу несколько читателей АСН24 обратились в редакцию с просьбой выяснить, является ли правдой пугающее сообщение, которое массово рассылается по мессенджерам.
Обновлено в 04:28
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада
Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Политика
Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.
Обновлено в 01:20
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 16:57
Авто
Составлен рейтинг наиболее «женских» марок автомобилей в РФ
В результате самой «женской» маркой стала китайская Chery, у которой почти четверть (24%) собственников — женщины.
Обновлено в 04:22
Происшествия
91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга
Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено вчера в 15:48