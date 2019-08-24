с чего всё началось

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России. Она заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.

Политика Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Теннис Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме Россиянин Андрей Рублев остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире, который проходит в американском Уинстон-Сейлеме.

Политика Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8 Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Происшествия В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Здоровье Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура Сразу несколько читателей АСН24 обратились в редакцию с просьбой выяснить, является ли правдой пугающее сообщение, которое массово рассылается по мессенджерам.

Общество Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.

Политика Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.

Политика Зеленский учредил День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

Политика Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Общество В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Авто Составлен рейтинг наиболее «женских» марок автомобилей в РФ В результате самой «женской» маркой стала китайская Chery, у которой почти четверть (24%) собственников — женщины.