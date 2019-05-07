Савченко заявила о желании возглавить Минобороны УкраиныТК Звезда 15:55

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Украины могла бы возглавить военное ведомство страны или Министерство иностранных дел. «Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», - сообщила она в эфире телеканала «112 Украина».

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