Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с РоссиейRT на русском 00:24
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков». Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.
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