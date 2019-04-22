Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с РоссиейRT на русском 00:24
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков». Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.
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Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207 человек
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Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 13:29
Религия
Вербное воскресенье праздновали в Преображенском храме поселка Коренево
Божественная литургия, посвященная Входу Господню в Иерусалим, состоялась в Преображенском храме п. Коренево, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено вчера в 15:23
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В Омске тела утонувших детей достали из котлована
Обновлено 20 апреля в 12:18
Политика
Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
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Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин восхитил поклонников фотографией детей с веточками вербы
Освятил веточки вербы и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри.
Обновлено вчера в 12:57
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Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Технологии
Под научным флотом зашатался стапель
В борьбу за суда на 28 млрд рублей вступили «Пелла» и «Звезда» За постройку первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 млрд руб. разгорается борьба.
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Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
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Армия и оружие
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У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
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Любовь Успенскую госпитализировали в Москве
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Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя
Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
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Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
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Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть
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