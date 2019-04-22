Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с РоссиейRT на русском 00:24

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков». Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

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