Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за ДонбассИзвестия вчера в 21:42

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины. Об этом 1 июня она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

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Армия и оружие Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

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Авто Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.

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Спорт Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

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