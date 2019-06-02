Политика

Савченко заявила о новом проигранном бое за ДонбассГазета.Ru 02:25

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.
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Савченко: Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

Life.ruвчера в 21:50

Савченко рассказала, как Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

ФАНвчера в 23:11

Савченко заявила о новом «проигранном бое» Киева за Донбасс

News.ruвчера в 22:24

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

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Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Известиявчера в 21:42

Надежда Савченко считает, что Украина «проиграла бой» за Донбасс

РЕН ТВвчера в 21:35

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

РИА Новостивчера в 21:04
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42

Обновлено вчера в 09:50
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В центре Москвы загорелось одноэтажное здание

Кровля одноэтажного здания в центре Москвы горит на площади 100 квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы

ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов

По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб.
Обновлено 31 мая в 13:31
Происшествия

Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.
Обновлено в 02:06
Происшествия

На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком, водитель погиб

Обновлено в 00:49
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Кино

Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России

Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Единоборства

Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры

Швед Александр Густафссон после проигрыша Энтони Смиту на турнире UFC в Стокгольме объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

Обновлено в 02:56
Политика

США хотят предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей конгресса США внесли законопроект, который даёт предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

В Сети впервые опубликованы сканы пакта Молотова‐Риббентропа

В Сети впервые был опубликован отсканированный советский Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа, сообщает "360".
Обновлено вчера в 23:29
Кино

Мединский призвал прощать преувеличения историческим фильмам

Министр культуры Владимир Мединский призвал со снисхождением относиться к неточностям и преувеличениям в историческом кино.
Обновлено вчера в 13:47
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года

Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Экономика

Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме

Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика

В России выросла среднесуточная добыча нефти

Среднесуточная добыча нефти в России в мае в годовом выражении выросла на 1,3% до 11,114 миллиона баррелей в день.
Обновлено в 02:18
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 21 мая 2019. Герой Украины.
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