Савченко заявила о новом проигранном бое за ДонбассГазета.Ru 02:25

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс

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