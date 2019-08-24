Политика
Савченко заявила о начале украинизации РоссииРИА Новости вчера в 22:59
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.
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Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Новосибирске
Обновлено в 00:56
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов
Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
Обновлено вчера в 08:35
Футбол
Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»
Не исключаю, что в будущем стану тренером, но говорить, что это случится завтра, было бы слишком громко.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено 22 августа в 14:59
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено вчера в 16:27
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы
Концертный директор актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга у артистки и заверил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке.
Обновлено вчера в 10:48
Авто
Можно ли ехать за город на каршеринге? — обсуждение на форуме «За рулем»
В Госавтоинспекции говорят, что неконтролируемое развитие каршеринга порождает множество проблем, поскольку дистанционная процедура регистрации позволяет использовать автомобили не только лицам, у которых нет прав, но и преступникам.
Обновлено в 01:06
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Авиация ВКС уничтожила 25 единиц бронетехники боевиков
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Названы самые вредные для организма привычки
Обновлено вчера в 22:48
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейских военных, снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени (0.45 и 1.02 мск) из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 19:38
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Власти Москвы объяснили отказ в проведении митингов 31 августа
Власти не согласовали акции 31 августа в Москве из-за запланированных мероприятий ко Дню знаний.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41