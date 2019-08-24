с чего всё началось

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Космос «Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, корабль отошел от станции на безопасное расстояние.

Гаджеты Samsung начала тестировать новую оболочку на Galaxy S10+ Новый интерфейс тестируется на флагманской модели Galaxy S10+. На видео видно, какие изменения ждут пользователей с Samsung One UI 2.0.

Политика Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Кино Disney анонсировал сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором Во время D23 состоялся анонс сериала про Оби-Вана Кеноби, роль которого вновь исполнит Юэн Макгрегор.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика «Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины "Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Гаджеты Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Кино Аналитики оценили вероятность гибели Человека-паука в фильме Marvel Стороны не смогли договориться о распределении прибыли. Букмекеры принимают ставки на то, что Человек-паук покинет вселенную Marvel.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Общество Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Шоу-бизнес Виктория Боня вновь спровоцировала слухи о беременности В комментариях подписчики стали задавать прямые вопросы о беременности, однако Боня пока предпочитает хранить молчание.А недавно Виктория Боня удивила подписчиков необычным макияжем.

Финансы Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.

Политика Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.