Политика

Савченко заявила о начале украинизации РоссииРИА Новости вчера в 22:59

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила
, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.
RT на русском03:26

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Савченко заявила о скорой украинизации населения России

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Савченко заявила, что русские и украинцы стали лучше понимать друг друга

URA.Ruвчера в 23:32

Савченко сообщила о начале украинизации России

РБК00:59

Савченко рассказала об украинизации России

Газета.Ru02:10

Надежда Савченко: украинизация России уже началась

Вести.Ruвчера в 23:54

Савченко рассказала о старте украинизации России

РЕН ТВ00:21

Савченко заявила о начале украинизации России

РИА Новостивчера в 22:59
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

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Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
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Источник назвал дату старта корабля Cygnus к МКС

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Политика

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