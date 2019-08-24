с чего всё началось

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Культура Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Единоборства Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.

Общество Аксенов исключил возвращение фестиваля «КаZантип» Глава Крыма Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки "КаZантип" в том виде, в каком он проводился в последние годы.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Политика Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Политика Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.

Кино Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.

Политика Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.

Политика Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.

Происшествия В Петербурге женщине-экскурсоводу перерезали горло Преступник перерезал горло тихой и безобидной 58-летней женщине, которая работала экскурсоводом и забрал ее машину.

Гаджеты Полиция заменила бортовые компьютеры в автомобилях смартфонами Samsung DeX в будущем внедрят не только в автомобили, но и в здание полиции. Сообщается, что переход на систему поможет полиции сэкономить.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Политика Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Общество Крупнейшей мечети Европы дали имя пророка, а не Кадырова Ранее сообщалось, что мечети дадут имя Рамзана Кадырова, но сам глава Чечни на открытии сказал, что ее назовут "Гордость мусульман" и носить она будет имя пророка Мухаммеда.

Здоровье В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.