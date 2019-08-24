с чего всё началось

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Футбол Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.

Происшествия Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

Политика Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.

Транспорт В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Происшествия Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Космос Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести 24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.

Культура Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис Американка Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

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Политика В Киеве начался «Марш защитников Украины» "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость Скорость в 38 километров в час была зафиксирована у бразильского форварда «Фламенго» Бруну Энрике в матче четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Интернасионаля».

Политика Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

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Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Экономика «Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году "Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.