Политика
Савченко заявила о начале украинизации РоссииРИА Новости вчера в 22:59
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.RT на русском03:26
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Политика
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