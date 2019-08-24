Политика
Савченко заявила о начале украинизации РоссииРИА Новости вчера в 22:59
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.RT на русском03:26
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Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Иран сообщил об испытании своей новой ракеты
Обновлено в 06:12
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Александр Григорян: «С „Зенитом“, „Локомотивом“ и „Спартаком“ мы показали свой лучший футбол»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян перед встречей 7-го тура чемпионата России с «Динамо» отметил, что его команда в половине матчей показала хороший футбол.
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Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
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Технологии
Легальное приложение в Google Play скрывало шпионские наклонности
Очередная шпионская программа смогла пройти сквозь фильтры столь популярного магазина приложений Google Play Store для смартфонов на ОС Android.
Обновлено в 03:02
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
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Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле
"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.
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Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Общество
День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Правительство Белоруссии представит программу интеграции с Россией
Правительство Белоруссии 27 августа предоставит Александру Лукашенко проект программы интеграции с Россией.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главным редактором РИА "Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга
Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Транспорт
Дитрих: поезда пойдут по Крымскому мосту до конца года
Глава Минтранспорта сообщил, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится без отклонений от утвержденного графика — до конца 2019 года, сообщает Правда.ру.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
На границе с Финляндией копятся очереди
Онлайн-сервис "На границе.ру" сообщает, 24 августа с утра на границе между Россией и Финляндией собираются очереди.
Обновлено в 04:15
Футбол
Шон Райт-Филлипс завершил карьеру
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:10
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Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
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Disney опубликовал новый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн»
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Стала известна цена самого мощного автомобиля марки Ferrari в истории
Стала известная стоимость самой мощной машины итальянской компании Ferrari. В данном случае речь идет о модели SF90 Stradale.
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Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
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Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС
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На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
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