с чего всё началось

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Политика В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства» "Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Футбол Александр Григорян: «С „Зенитом“, „Локомотивом“ и „Спартаком“ мы показали свой лучший футбол» Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян перед встречей 7-го тура чемпионата России с «Динамо» отметил, что его команда в половине матчей показала хороший футбол.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Технологии Легальное приложение в Google Play скрывало шпионские наклонности Очередная шпионская программа смогла пройти сквозь фильтры столь популярного магазина приложений Google Play Store для смартфонов на ОС Android.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Шоу-бизнес Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле "Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.

Политика Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

Политика Правительство Белоруссии представит программу интеграции с Россией Правительство Белоруссии 27 августа предоставит Александру Лукашенко проект программы интеграции с Россией.

Политика СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским в СИЗО Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главным редактором РИА "Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Экономика Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Транспорт Дитрих: поезда пойдут по Крымскому мосту до конца года Глава Минтранспорта сообщил, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится без отклонений от утвержденного графика — до конца 2019 года, сообщает Правда.ру.

Общество На границе с Финляндией копятся очереди Онлайн-сервис "На границе.ру" сообщает, 24 августа с утра на границе между Россией и Финляндией собираются очереди.

Футбол Шон Райт-Филлипс завершил карьеру Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры.

Происшествия Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.

Кино Disney опубликовал новый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн» Появился трейлер грядущего телесериала "Мандалорец" в жанре космическая опера по вселенной "Звездных войн" от кинокомпании Disney.

Авто Стала известна цена самого мощного автомобиля марки Ferrari в истории Стала известная стоимость самой мощной машины итальянской компании Ferrari. В данном случае речь идет о модели SF90 Stradale.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Финансы Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.