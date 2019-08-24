Политика

Савченко заявила о начале украинизации РоссииРИА Новости вчера в 22:59

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык. По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.
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с чего всё началось
Савченко, в частности, отметила
, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.
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