Политика
Савченко заявила о готовности стать министром обороны УкраиныRT на русском вчера в 15:41
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД страны. «Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», — приводит ТАСС её слова.
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Надежда Савченко предложила свою кандидатуру на пост министра обороны Украины
Говорит Москвавчера в 13:26
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