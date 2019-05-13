Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручникиГазета.Ru 13:14
Более того, депутаты пригрозили Парубию уголовной ответственностью и положили ему на стол наручники. Выслушав их, Парубий сказал, что они могут быть свободны. Однако Савченко с Куприем остались на Согласительном совете, в то время как Парубий продолжил заседание.
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