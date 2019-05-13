Политика

Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручникиГазета.Ru 13:14

Более того, депутаты пригрозили Парубию уголовной ответственностью и положили ему на стол наручники. Выслушав их, Парубий сказал, что они могут быть свободны. Однако Савченко с Куприем остались на Согласительном совете, в то время как Парубий продолжил заседание.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники

Газета.Ru13:14

Савченко вручила спикеру Верховной рады наручники

Известия14:06

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

ТАСС04:29

В Раде устроили перепалку из-за вопроса об инаугурации Зеленского

РИА Новости08:47

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая

РБК05:55

Савченко призвала провести инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая

RT на русском04:46

Савченко заявила о невозможности распустить Верховную раду

Московский Комсомолец13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

Обновлено в 13:58
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Политика

Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном

В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, в мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Ирана.
Обновлено в 13:42
Космос

В челябинский проект «летающего космодрома» вошла китайская компания

Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял «интервью» у умершей Елены Образцовой

Обновлено в 07:22
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

При обстреле боевиками сирийского города погибли дети

Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Александр Цекало познакомил детей с молодой женой

57-летний продюсер Александр Цекало познакомил своих детей от предыдущего брака — Михаила и Александру — со своей новой супругой, 27-летней художницей Дариной Эрвин.
Обновлено в 02:32
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса

В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Дети в российских школах умирают из-за необразованных врачей

Российские школьники умирают на уроках по физической культуре из-за того, что медицинский персонал не может оказать им первую помощь.
Обновлено в 03:55
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Ярославле экс-сотрудники УФСИН получили сроки за избиение арестантов

Обновлено в 14:40
Экономика

Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
Обновлено в 09:16
Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Китай ответил США торговыми пошлинами

В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.
Обновлено в 11:46
Гаджеты

Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск

Обновлено в 12:21
Здоровье

Специалисты назвали пять вредных «диетических» продуктов

Обновлено в 05:02
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи. Напомним, футболист отметился тремя результативными передачами.
Обновлено в 11:52
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное