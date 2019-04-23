Политика

Савченко вернулась в Верховную радуФАН 04:36

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую освободили из-под стражи на прошлой неделе, пришла в парламент. Бывшая военная ВСУ пообещала киевским журналистам брифинг. Сестра Савченко на своей странице в социальной сети Facebook написала, что «Надежда вернулась».
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Надежда Савченко
Я не буду вставать в оппозицию, мне хватило, в принципе, прочитать программу кандидата: это те пункты, которые я заявляла еще три года назад.
— Надежда Савченко, украинский политикТАСС 03:45

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