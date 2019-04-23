Политика
Савченко вернулась в Верховную радуRT на русском 03:22
Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобождённая из-под стражи 16 апреля, прибыла в Верховную раду. Об этом сообщила её сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.
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Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика
Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку
Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Обновлено в 03:39
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:41
Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Общество
Школу и детсад с летним кинотеатром построят на севере Москвы
Образовательный комплекс с летним кинотеатром построят в Левобережном районе на севере Москвы, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено в 04:25
Политика
Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России
Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Политика
Судьи Киевского суда подали иск против Порошенко
Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение о денационализации Приватбанка, подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
МакSим экстренно госпитализирована после ДТП
Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Транспорт
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии
Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Происшествия
На Кипре пойман первый в истории страны серийный убийца
Как отмечают СМИ, это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
США запретят странам покупать нефть у Ирана
Госдеп США запретит покупку иранской нефти. Со 2 мая страны должны будут прекратить покупку иранского «черного золота».
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Авто
В Петербурге выросли квартальные объёмы производства автомобилей
Как уточнили в агентстве, рекорд по объёму производства автомобилей в Петербурге зафиксировали в 2013 году, когда четыре городских автозавода собрали 392,9 тысячи машин.
Обновлено в 04:59