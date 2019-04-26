Савченко сравнила тюрьмы в России и на УкраинеRuNews24.ru вчера в 23:05

Савченко была для заключенных и сотрудников чем-то непонятным, представителем страны, которую они не могут понять. В остальном же тюрьмы схожи и по быту, и по методам работы. Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.

Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

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