Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и УкраиныРоссийская газета вчера в 23:33

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
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Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

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Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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