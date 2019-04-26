Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и УкраиныРоссийская газета вчера в 23:33
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
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