Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и УкраиныРоссийская газета вчера в 23:33
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
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Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю – в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять. Разницы по быту, по помещениям, методам работы не было, потому что это все советская система.
— Надежда Савченко, украинский политикРИА Новости вчера в 17:16
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