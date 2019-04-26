Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмыРИА Новости 17:16

Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю – в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять. Разницы по быту, по помещениям, методам работы не было, потому что это все советская система.

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