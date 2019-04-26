Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмыГазета.Ru 17:24

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы". Об этом она рассказала в эфире NewsOne. При этом нардеп отметила, что в российской тюрьме она ощущала больше "почета".
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Надежда Савченко
Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю – в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять. Разницы по быту, по помещениям, методам работы не было, потому что это все советская система.
— Надежда Савченко, украинский политикРИА Новости 17:16

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Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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