Политика
Савченко советует Зеленскому оградить Украину от внешнего влиянияМосковский Комсомолец 19:02
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко уверена, что и Запад и Восток в своем стремлении влиять на страну, наносят ей вред.
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У нас всегда есть влияние Запада или Востока. Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников.
— Надежда Савченко, украинский политикРЕН ТВ 16:48
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Армия и оружие
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Транспорт
С 2030 года в Амстердам собираются пускать только электромобили
Власти города хотят сделать его столицей чистого транспорта С 2030 года по Амстердаму будут ездить только электромобили, остальным видам транспорта въезд в город хотят закрыть, пишет портал Dutchnews со ссылкой на план городских властей.
Обновлено в 10:17
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Здоровье
В Минздраве РТ предупредили о всплеске укусов змей в конце мая
Всплеск укусов змей в Татарстане происходит в конце мая — начале июня.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Акция «Добро в село» прошла в Альметьевском районе
В рамках акции в селах Альметьевского мунципального района проводятся субботники, школы пациента для людей разного возраста, образовательные лектории на разные темы, в том числе о первостепенной значимости диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 09:39
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Футбол
«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу
В игре 32-го тура Второй Бундеслиги "Кельн" на выезде разбил "Гройтер Фюрт" — 4:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Футбол
Фабио Капелло: «Кокорин должен понимать, что вторым шансом нужно будет обязательно пользоваться. Если судьба даст его»
Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться.
Обновлено в 20:55
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»
К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников
В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.
Обновлено в 16:32
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33