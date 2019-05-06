Политика

Савченко сформулировала требование к ЗеленскомуГазета.Ru 16:41

Народный депутат украинской Рады Надежда Савченко сформулировала основную задачу избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ. По ее словам, она понимает его как человека, а Зеленский напоминает ей ее саму три года назад.
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Савченко советует Зеленскому оградить Украину от внешнего влияния

Московский Комсомолец19:02

Савченко считает, что Зеленский должен защитить Украину от внешнего влияния

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Герой Украины озвучила требование к Зеленскому

Национальная служба новостей17:28

Савченко заявила, что Зеленский должен защитить Украину от внешнего воздействия

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РЕН ТВ16:48

Савченко требует от Зеленского оградить Украину от влияния

News.ru16:44

Савченко сформулировала требование к Зеленскому

Газета.Ru16:41
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Транспорт

Из-за «парадной» пробки южносахалинцы опоздали на работу и в школу

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Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
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Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
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В Грузии призвали «Бессмертный полк» не использовать символы СССР

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В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Политика

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула

ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50
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Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Мать собирается курировать гастрольный тур сына. Музыкальное шоу талантов The X Factor выходит в Великобритании с 2004 года.
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Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Политика

Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Интернет

Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ

Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли

Обновлено в 14:47
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

Обновлено в 02:04
Политика

Помпео рассказал о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
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Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
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Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Транспорт

С 2030 года в Амстердам собираются пускать только электромобили

Власти города хотят сделать его столицей чистого транспорта С 2030 года по Амстердаму будут ездить только электромобили, остальным видам транспорта въезд в город хотят закрыть, пишет портал Dutchnews со ссылкой на план городских властей.
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Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
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Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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