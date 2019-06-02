Политика
Савченко считает, что Украина проиграла бой за ДонбассВести.Ru 04:35
Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала политику Киева в отношении республик Донбасса. В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
— Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта, — над этим надо было действительно работать в минском формате, — заявила она в эфире телеканала NewsOne.Life.ruвчера в 21:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
Общество
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами
В современном урбанизированном мире с высокой плотностью населения и застройки не оказалось места для мертвецов.
Обновлено в 05:19
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну
«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:21
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар
Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Происшествия
По подозрению в убийстве задержан глава Раменского района
Член «Единой России», 44-летний Андрей Кулаков уже покинул пост главы района.
Обновлено 31 мая в 14:40
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Ту-22М3М получил штангу дозаправки, снятую после подписания СНВ
В письме излагаются ответы российской стороны на озабоченности США относительно того, что планируемая модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 может придать им способности стратегических бомбардировщиков в терминах договора СНВ-3.
Обновлено в 05:37
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена»
72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.
Обновлено в 04:06
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Общество
В Москве сегодня пройдет пятикилометровый «Красочный забег»
Предстоит миновать четыре красочные зоны, где участников забега будут осыпать яркими красками.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матч
Обновлено в 03:07
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено 31 мая в 05:11
Происшествия
В Адыгее при столкновении поезда с грузовиком пострадали 15 человек
Ранее сообщалось об одном пострадавшем При столкновении поезда с грузовиков в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
«Динамо» поздравил хавбека клуба с рождением ребенка
Хавбек московского "Динамо" Федор Черных стал отцом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15