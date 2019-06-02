Политика

Савченко считает, что Украина проиграла бой за ДонбассВести.Ru 04:35

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала политику Киева в отношении республик Донбасса. В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
Читать в источнике
с чего всё началось
— Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта, — над этим надо было действительно работать в минском формате, — заявила она в эфире телеканала NewsOne
.
Life.ruвчера в 21:50

Подробнее о событии

Савченко рассказала об очередном «проигранном бое» за Донбасс

RT на русском05:01

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

РИА Новостивчера в 21:04

Савченко заявила о новом «проигранном бое» Киева за Донбасс

News.ruвчера в 22:24

Савченко: Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

Life.ruвчера в 21:50

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Известиявчера в 21:42

Надежда Савченко считает, что Украина «проиграла бой» за Донбасс

РЕН ТВвчера в 21:35

Савченко рассказала о новом проигранном бое за Донбасс

Газета.Ru04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
Общество

Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами

В современном урбанизированном мире с высокой плотностью населения и застройки не оказалось места для мертвецов.
Обновлено в 05:19
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну

«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:21
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв

В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар

Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Футбол

Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Происшествия

По подозрению в убийстве задержан глава Раменского района

Член «Единой России», 44-летний Андрей Кулаков уже покинул пост главы района.
Обновлено 31 мая в 14:40
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Ту-22М3М получил штангу дозаправки, снятую после подписания СНВ

В письме излагаются ответы российской стороны на озабоченности США относительно того, что планируемая модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 может придать им способности стратегических бомбардировщиков в терминах договора СНВ-3.
Обновлено в 05:37
Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Кино

Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена»

72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

Обновлено в 05:53
Единоборства

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Общество

В Москве сегодня пройдет пятикилометровый «Красочный забег»

Предстоит миновать четыре красочные зоны, где участников забега будут осыпать яркими красками.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Обновлено вчера в 21:22
Футбол

«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матч

Обновлено в 03:07
Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено 31 мая в 05:11
Происшествия

В Адыгее при столкновении поезда с грузовиком пострадали 15 человек

Ранее сообщалось об одном пострадавшем При столкновении поезда с грузовиков в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол

«Динамо» поздравил хавбека клуба с рождением ребенка

Хавбек московского "Динамо" Федор Черных стал отцом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:15
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 21 мая 2019. Герой Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное