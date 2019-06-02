Савченко считает, что Украина проиграла бой за ДонбассВести.Ru 04:35

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала политику Киева в отношении республик Донбасса. В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.

Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс

Общество В Москву вернется 30-градусная жара Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Общество Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну «Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».

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Происшествия В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.

Происшествия В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.

Футбол Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Армия и оружие Ту-22М3М получил штангу дозаправки, снятую после подписания СНВ В письме излагаются ответы российской стороны на озабоченности США относительно того, что планируемая модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 может придать им способности стратегических бомбардировщиков в терминах договора СНВ-3.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

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Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Спорт Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020 Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Кино Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена» 72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен», передает РИА «Новости».

Политика Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец» Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Происшествия Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.

Общество В Москве сегодня пройдет пятикилометровый «Красочный забег» Предстоит миновать четыре красочные зоны, где участников забега будут осыпать яркими красками.

Экономика Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Происшествия В Адыгее при столкновении поезда с грузовиком пострадали 15 человек Ранее сообщалось об одном пострадавшем При столкновении поезда с грузовиков в Адыгее пострадали 15 человек.